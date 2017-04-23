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Zabıta Alımları Ne Zaman? 2017 Zabıta Başvuru Şartları Belli Oluyor

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Zabıta Alımları Ne Zaman? 2017 Zabıta Başvuru Şartları Belli Oluyor
Bu haber 23 Nisan 2017 - 12:03 'de eklendi .

Zabıta olmak için gerekli başvuru şartları belediyelere göre farklılık gösterebiliyor. 2017 zabıta alımları sürekli devam ederken, TSK açıktan zabıta alımlarıyla da uzman çavuş gibi görevlileri de zabıta yapabilmektedir.

Önceki yıllarda, memur denilince akla hep fakir tabaka gelirdi. Kız isteme törenlerinde damat adaylarının hep; futbolcu, şarkıcı, ticaret adamı olması istenirdi. Ancak günümüzde bu tam tersine dönmüş gibi görünüyor. Sigortalı işlerin ve memuriyetin önemini kavrayan halk, devlete hizmet eden herkese saygı duyuyor. Memur olmanın gittikçe zorlaştığı zamanlarda atanamayan memurlar, öğretmenlerin sayısı her geçen gün artarken; bu mesleklerin hala revaşta olduğuna şaşırmamalıyız.

Zabıta Başvuru Şartları

Zabıta olmak için TC vatandaşı olmanız, 30 yaşından gün almanız, en az Lise mezunu olmanız ve KPSS puanınızın yeterli olması şartları aranıyor. Eğer bu şartlara zaten sahipseniz, derhal belediyeye giderek, başvuruda bulunabilirsiniz. Belediyelerin yaptıkları ilanları takip ederek, zabıta alımı olması durumunda yapacağınız başvurular daha iyi olacaktır.

Bu başvuruların olumlu değerlenme ihtimalinin yüksek olması sebebiyle zabıta alımı yapıldığı andan itibaren belediyelerde büyük bir yoğunluk oluşmaktadır. Sıranızı alarak, başvuruların arasından kendinizi göstermeye çalışın.



Açıktan Zabıta Alımları

Aynı zamanda açıktan atama ile, zabıta olmak da mümkündür. Açıktan atama ise, Türk Silahlı Kuvvetleri’ nde 10 yıl süresince görev yapan ve kamu görevinde bulunmak için herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin yapıldığı atama türüdür. Bu atama sayesinde kamu personeli olan ve Zabıta ünvanı almaya hak kazanan binlerce kişi vardır.

Zabıta Alımları Ne Zaman?

Zabıta olmak isteyenlerin sürekli ve düzenli olarak ilanları takip etmesi gerekiyor. Belediyesinin ve ya farklı belediyelerin ilanlarını zamanında değerlendirmeniz sizin yararınıza olacaktır. Devletin Zabıta personellere öncelik vermesiyle birlikte 2017 yılında zabıta alımlarının büyük bir artış göstereceği zamanlarda; belediyenin yapacağı duyuruları iyi takip etmelisiniz. Zabıta alımlarının belirli periyodik zamanlarda gerçekleşmesi öngörülür. Ancak zabıta ihtiyacı duyan belediyeler bu periyodik zamanları kısaltabilirler.

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Büyük şehirlerde zabıta ihtiyacının daha fazla olması, daha kısa sürede zabıta olacağınız anlamına gelir. Açıkların oluşması ise, bir diğer şekilde zabıta olmanıza yardımcı olur. Bu açıkların yerini hemen doldurmak isteyen belediyeler, zabıta olmak isteyenleri amaçlarına kısa sürede ulaştıracaklardır.

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